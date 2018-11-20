«Ожесточенная битва»: Лондон призвал Молдавию, Украину и Белоруссию бороться с «влиянием» России

Лондон, 20 ноября. Молдавия, Украина и Белоруссия крайне подвержены «различным угрозам», которые якобы исходят от России. Об этом говорится в докладе Британского аналитического центра в области международных отношений Chatham House.

По мнению авторов исследования, Москва задействует «целый ряд» инструментов, использование которых направлено на «ослабление суверенитета» трех стран.

«Украина, Белоруссия и Молдавия, составляющие западную группу стран, работающих с Евросоюзом по программе «Восточное партнерство», находятся на передовой ожесточенной битвы за их собственное будущее», — говорится в исследовании Chatham House, пишет RT.

По мнению британских аналитиков, «обезопасить» эти государства можно только с помощью «укрепления устойчивости» политики Киева, Минска и Кишинева к «негативному влиянию» России. Авторы исследования подчеркивают, что сплоченность и стабильность Восточной Европы играют «ключевую роль» для обеспечения безопасности «в более широком смысле». Для того, чтобы противостоять «действующему российскому режиму», аналитики предлагают производить в Белоруссии, Молдавии и Украине новый контент средств массовой информации, который будет направлен на русскоговорящую аудиторию.

В Chatham House считают, что нужно производить материалы, которые могли бы «заместить собой российскую пропаганду». Производство новых материалов в СМИ должно быть направлено на «объективное» предоставление информации о России и заполнить пробелы в медиа-направлениях, сосредоточенных на международных событиях.

При этом в докладе указано, что исследование стало возможным благодаря «щедрой поддержке» со стороны американского «Национального фонда в поддержку демократии», признанного нежелательной организацией на территории России.