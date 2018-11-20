«Монополия на вентиль»: в России рассказали, как изменится энергетическая карта Европы

Москва, 20 ноября. «Турецкий поток» стал для европейской энергетики альтернативой и «энергетической безопасностью», считает политический обозреватель РИА Новости Дмитрий Лекух.

По мнению журналиста, энергетическая карта Европы с окончательным введением в строй газопровода значительно изменится, и это понимает Германия, которая в настоящее время торопится со строительством «Северного потока — 2».

«[«Турецкий поток»] та самая «энергетическая безопасность», позволяющая не забивать себе голову маршрутами доставки: с введением как северного, так и турецкого газового коридоров монополию на вентиль не будет иметь никто. Ну кроме России, разумеется», — пишет Лекух.

Автор статьи отметил, что с завершением строительства ослабеет роль Украины, которая претендовала на монополию на торговлю российским газом в европейских странах.

Введение в эксплуатацию «Турецкого потока» и для России, и для Европы будет означать отсутствие постороннего вмешательства во взаимоотношениях «производитель-потребитель» для посторонних. И именно поэтому Анкара и Москва обсуждают маршрут дальнейших поставок газа в европейские страны, «политкорректно оговариваясь необходимостью «согласования с ЕС», считает Лекух.

Журналист констатирует, что Россия не хочет, чтобы повторилась история с «Южным потоком», который планировали проложить от российского побережья в болгарский порт Варну через Черное море. По мнению эксперта, «греческий маршрут», который ранее считался основным, вызывает у российской стороны меньше энтузиазма из-за нестабильной позиции премьер-министра Греции Алексиса Ципраса. Тем не менее «греческий» вариант не отброшен, добавил он.