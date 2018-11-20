Преступник разоружил полицейского и устроил стрельбу в канадской больнице



Оттава, 20 ноября. В Канаде преступник устроил стрельбу в здании больницы. Пистолетом злоумышленник завладел, разоружив охранявшего его полицейского.

В результате стрельбы ранения получил один медик. ЧП произошло в городе Кингстон. Представители местной полиции уточнили, что преступника доставили в больницу под охраной офицера.

Heavy police presence at KGH emergency department has almost cleared.



KGH did initiate a code silver during this event.#ygk pic.twitter.com/Qr8drfVzhC — Dominic Christian Owens (@DomChrisOwens) November 19, 2018

Злоумышленник смог отобрать у полицейского пистолет и выстрелить не менее двух раз. К счастью, многочисленных жертв удалось избежать: преступника оперативно нейтрализовали другие охранники и сотрудники больницы.

Местные СМИ уточняют, что раненый сотрудник больницы находится в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожает.