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Преступник разоружил полицейского и устроил стрельбу в канадской больнице

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Преступник разоружил полицейского и устроил стрельбу в канадской больнице
Оттава, 20 ноября. В Канаде преступник устроил стрельбу в здании больницы. Пистолетом злоумышленник завладел, разоружив охранявшего его полицейского.

В результате стрельбы ранения получил один медик. ЧП произошло в городе Кингстон. Представители местной полиции уточнили, что преступника доставили в больницу под охраной офицера.

Злоумышленник смог отобрать у полицейского пистолет и выстрелить не менее двух раз. К счастью, многочисленных жертв удалось избежать: преступника оперативно нейтрализовали другие охранники и сотрудники больницы.

Местные СМИ уточняют, что раненый сотрудник больницы находится в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожает.

Автор: Ярослава Замысловатова
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