Воры, обокравшие больницу в Якутии, попросили прощения в записке

Якутск, 20 ноября. Грабители, обокравшие в начале июля больницу и магазин в Якутии на общую сумму свыше 310 тысяч рублей, оставили на месте преступления записку с просьбой простить их, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как уточняется, магазин и больницу в якутском селе Харыялах обокрали трое безработных мужчин. За совершенные хищения они были осуждены. В прокуратуре пояснили, что из больницы злоумышленники украли деньги, измерители артериального давления и пульса и системный блок компьютера.

«При этом после совершения данной кражи один из подсудимых оставил на столе записку с надписью «Простите, пожалуйста», — добавили в пресс-службе.

Из магазина мужчины вынесли крупную сумму денег, продукты, а также видеорегистратор, чтобы скрыть преступление.

Злоумышленники были задержаны. Как выяснилось, один из них ранее уже имел судимость. Его приговорили к четырем годам тюремного заключения. Двух других грабителей наказали тремя годами условно с испытательным сроком по два года.