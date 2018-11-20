Суд может лишить Аленичева водительских прав

Москва, 20 ноября. Главного тренера футбольного клуба «Енисей» Дмитрия Аленичева могут лишить водительских прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующий вопрос в течение месяца рассмотрит Кировский районный суд Красноярска.

«Точная дата суда неизвестна, но он пройдет в течение месяца», — уточнили в пресс-службе регионального ГИБДД ТАСС.

При этом пресс-атташе «Енисея» Станислав Меркис заявил, что в футбольном клубе информацию от ГИБДД по поводу предстоящего разбирательства пока не получали.

«Думаю, что наши юристы работают по этому поводу», — предположил Меркис.

Об инциденте с Аленичевым накануне сообщил портал Newslab.Ru. По его данным, главный тренер «Енисея» в субботу после ссоры в баре сел за руль, автомобиль остановил патруль ДПС. При этом в ГИБДД позже уточнили, что Аленичев, которого подозревают в вождении в пьяном виде, отказался от прохождения медосвидетельствования.