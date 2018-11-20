Не захлебнитесь: в Сети ответили ЕС, пригрозившему «целевыми мерами» из-за ситуации на Азове

Брюссель, 20 ноября. В ближайшее время Европейский союз может изучить «конкретные меры» из-за ситуации в Азовском море. Об этом сообщила журналистам глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

В Брюсселе рассчитывают, что российская сторона прекратит проверку украинских судов, отметила она.

«Мы также изучаем меры, в частности, ЕК этим занимается, для поддержки затронутых районов на Украине целевыми мерами, о которых будет сообщено, как только они станут официальными», — заявила Могерини.

Европейский комиссар также заявила, что главы МИД государств Евросоюза выразили единое мнение по непризнанию выборов в Донбассе и обеспокоенность из-за ситуации в Азовском море, которая вредит украинской и европейской экономике.

Ранее Европейский парламент (ЕП) ратифицировал резолюцию, призывающую власти ЕС рассмотреть возможность усиления антироссийских санкций в случае эскалации ситуации в Азовском море.

Россияне ответили пригрозившему «мерами» Европейскому союзу, отметив, что двойные стандарты Брюсселя прослеживаются в любом деле.

«То, что Украина занимается пиратством, захватывая российские суда, бросая в украинские тюрьмы команды российских моряков — это для ЕС нормально. И не просто нормально, а очень приветствуется. А проверки украинских судов — это вопиющее зло. С вами все понятно», — написала Галина Храменко.

Многие участники дискуссии с юмором относятся к угрозам ЕС и предлагают озвучить все возможные рестрикции в отношении РФ.

«Озвучьте весь список, пожалуйста!» — попросил пользователь Vitaly Savkin.

«Не споткнитесь, в смысле — не захлебнитесь, море наше», — пригрозил участник обсуждения expert_hvs.

Напомним, ситуация с судоходством в Азовском море ухудшилась в начале 2018 года. В марте украинские пограничники задержали рыболовецкое судно «Норд» с десятью россиянами на борту. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы якобы за нелегальное посещение Крыма. В августе в херсонском порту был арестован российский танкер «Механик Погодин».

Российская сторона назвала действия киевского руководства «морским терроризмом» и в ответ усилила пограничный досмотр в своей части Азовского моря.