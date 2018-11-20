Облик высокоскоростных поездов презентовали в РЖД

Москва, 20 ноября. В РЖД разработали концепт высокоскоростного поезда для России. Об этом сообщили в «Скоростных магистралях» — дочерней компании Российских железных дорог, курирующей проект ВСМ.

Судя по изображениям, салоны поезда для ВСМ буду выполнены в трех цветах: бежевом, зеленом и красном. Кресла для пассажиров будут выдвижными, пишет РИА Новости.

Первым проектом ВСМ должна стать магистраль Москва — Казань. Стоимость проекта оценивают в 1,7 триллиона рублей. Запуск пилотного участка Москва — Гороховец оценивается в 621,5 миллиарда рублей.