МИД Канады возмутило нападение на канадского журналиста в Киеве

Оттава, 20 ноября. Оттава осудила нападение на канадского журналиста Майкла Колборна во время марша трансгендеров в парке имени Шевченко в Киеве. Соответствующее сообщение на своей странице опубликовала глава МИД Канады Христя Фриланд.

Нападение радикалов Фриланд назвала позорным насилием.

«Глубоко возмущена нападением на канадского журналиста. Мы присоединяемся к правительству Украины, осуждая эти действия», — говорится в посте.

Канадский журналист Колборн в воскресенье работал на марше в защиту прав трансгендеров, который проходил в центре Киева. Он фотографировал мероприятие, что вызвало недовольство украинских радикалов. Они избили Колборна, разбили ему очки и заявили, что журналист должен вернуться к себе на родину.

Также радикалы напали на журналистов украинского телеканала NewsOne. Союз журналистов Украины потребовал от властей отчитаться о том, как проходят расследования нападений на журналистов.

Нападения на журналистов на Украине происходят регулярно. При этом сотрудники СМИ подвергаются преследованиям не только со стороны радикалов, но и со стороны украинских властей. Так, были убиты редактор газеты «Нетишинский вестник» Ольга Мороз, главный редактор газеты «Сегодня» Олесь Бузина, журналист Павел Шеремет, которые не разделяли официальную позицию Киева. Расследования по данным делам до сих пор не завершены.