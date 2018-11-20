«Надо меньше плевать в колодец, из которого пьешь»: в Сети ответили Украине, оценившей последствия запуска «Турецкого потока»

Москва, 20 ноября. Из-за запуска «Турецкого потока» транзит газа через Украину сократится на 12–13 миллиардов кубометров в год, заявил руководитель Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский. Он уточнил, что Киеву нужно стараться привлечь иностранных партнеров для участия в управлении украинской ГТС. По словам политика, в приоритете – операторы из Италии, которая получает через Украину 23 миллиарда кубометров газа каждый год.

Униговский уточнил, что Украина не должна допустить строительства второй ветки «Турецкого потока», так как это еще больше скажется на объемах перекачки газа через Украину в Европу.

В Сети ответили Украине, оценившей последствия запуска «Турецкого потока». Украине посоветовали больше задуматься над созидательными проектами, чем разрушительными. Кроме того, россияне призвали Киев искоренить коррупцию в стране.

«Теперь Украине нужно направить наши усилия, чтобы не допустить строительства второй нитки «Турецкого потока». Чтобы не допустить, скакать надо меньше, и не плевать в колодец, из которого пьешь», — написал пользователь под ником zf00001.

«Очень примечательно. Одни строят, а другие направляют усилия, чтобы не допустить строительства. Почувствуйте разницу», — написал ibrovkin.

«Какая странная позиция! Не созидать, а путаться у всех под ногами и клянчить, клянчить и еще раз клянчить. Воистину великая европейская нация!» — прокомментировал sinvvas.

«Логика уже не удивляет. Свое не делаем, соседу гадим, надеемся на заокеанского дядю», — согласился plastik2002.

«Главные последствия от всех обходных потоков для Украины — это то, что Киев потеряет возможность использовать транзитный шантаж», — уточнил Виктор Ростов.

«Надо не последствия строительства обсуждать, а политику коррупционной власти на Украине», — посоветовал Александр Несен.

«Тараканьи бега в исполнении украинских чиновников и «экспертов»: наперегонки заявляют, сколько они хотели бы и сколько потеряют. Хорошо хоть, что не отрицают уже, что вся их экономика завязана на этом самом транзите. Прекратится транзит — на Украине воцарится Средневековье», — рассказал пользователь под ником andreas.globetrotter.

Ранее в Киеве объяснили, почему проблемы Украины не связаны с «Северным потоком — 2» и другими российскими проектами. После 2019 года газотранспортная система Украины может оказаться никому не нужной, однако проблемы Киева не связаны со строящимся газопроводом «Северный поток — 2», считает украинский эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

По его словам, российская компания «Газпром» давно и со всех сторон обошла Украину. Землянский напомнил, что помимо «Северного потока — 2», который киевские власти называют якобы главной угрозой украинскому транзиту, существуют белорусская ГТС, «Голубой поток» в Турцию и «Турецкий поток».

«Вот тут станет понятно, где собака зарыта и какое направление является более предпочтительным для европейских потребителей. Я не исключаю, что Европа просто не будет заинтересована в использовании украинского маршрута, либо будет использовать его по минимуму на словацком направлении. А вся остальная ГТС окажется просто не нужна», — заключил он в эфире PolitWera.

«Северный поток — 2», по мнению специалиста, по окончании строительства создаст избыточные мощности для транзита газа в Европу. Однако со временем эти мощности станут востребованными, а растущее потребление газа в Европе может привести к строительству новых веток «Северного потока» и доведению труб вплоть до Британских островов, считает Землянский.