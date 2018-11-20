Донбасс: ВСУ за сутки пять раз обстреляли территорию ЛНР

Луганск, 20 ноября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пять раз за прошедшие сутки обстреляли позиции народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сегодня заявили журналистам в оборонном ведомстве республики.

Отмечается, что под обстрелами оказались районы населенных пунктов Золотое-5, Желобок и Калиновка. По имеющимся данным, киевские военные вели обстрел из артиллерийских орудий, минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военные действия против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале того же года. Конфликт пытаются урегулировать также в ходе встреч контактной группы в Белоруссии, но Киев регулярно нарушает минские договоренности и обстреливает территории республик Донбасса.