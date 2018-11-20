«Злочинная власть»: Азаров обвинил киевские власти в работе «только на себя»

Москва, 20 ноября. Действующая украинская власть думает только о себе и работает только на себя, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. Так политик прокомментировал скачок тарифов на газ и катастрофическую ситуацию с отоплением на Украине.

«Проевропейская» власть полностью прекратила газификацию страны и более того в зиму разрешила отключать города и поселки от газа в случае задолженности», — возмутился он на своей странице в Facebook.

Азаров напомнил, что его правительство, «которое называют «злочинным», хотело довести уровень газификации Украины до 100% и каждый год подключало к газу тысячи поселков. Он подчеркнул, что стоимость газа на внешних рынках была большой, однако правительство смешивало его с отечественным и продавало по цене 680 гривен на тысячу кубометров.

«Майданная власть подняла тарифы на газ более чем в 12 раз, и газ сейчас стоит около 10 тыс. гривен за одну тысячу кубометров», — указал Азаров.

В связи с этим он задался вопросом: «Какая же власть реально является «злочинной»?

«Мы думали и работали для страны, а сегодняшняя власть думает и работает только на себя, так что разница есть. И большая!» — заключил политик.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о волне массовых протестов, прокатившихся по замерзающим украинским городам. Вместо того, чтобы устранить проблему долгов энергопредприятий перед «Нафтогазом», чиновники «переводили стрелки» и перебрасывали ответственность друг на друга.

В итоге жители города Смела, в котором из-за отсутствия тепла перестали работать школы и детсады, несколько дней пикетировали здание городской администрации, перекрывали дороги. Но ситуация не менялась, а температура продолжала падать. В итоге больницы перешли на работу в ограниченном режиме. Власти объявили чрезвычайное положение. 14 ноября горожане приехали митинговать в Киев.

Выступления с поджогом покрышек прошли в Кривом Роге. Протестовали и в Одесской области, где также перекрывали дороги. Высказывали свое недовольство и жители нескольких районов Киева.