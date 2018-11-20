Приложение для оформления ДТП появится в России

Москва, 20 ноября. Российские автомобилисты смогут оформлять ДТП при помощи мобильного приложения. Его разработка уже ведется структурой «Ростеха» — АО «Электронный паспорт».

Приложение позволит сканировать повреждения, которые машина получила при аварии. Фотографии после ДТП сервис будет сопоставлять со снимками, сделанными при получении ЭПТС. По словам главы департамента научно-технической деятельности «Электронного паспорта» Бориса Ионова, это позволит не фиксировать повреждения на бумаге и значительно ускорит оформление европротокола.

Данные приложения затем увидят сотрудники страховой компании и станции техобслуживания. Ионов отметил, что приложение сможет фиксировать локацию, где произошло ДТП. Он отметил, что в дальнейшем специалисты планируют научить сервис определять расстояние между столкнувшимися машинами и их положение относительно других объектов, передает газета «Известия».

Фото- и видеофиксация ДТП в России станет обязательной с 1 октября 2019 года. Европротокол предполагает оформление аварии без сотрудников ГИБДД. Он возможен только в том случае, если участниками аварии являются два автомобиля, которые застрахованы по ОСАГО. При этом в результате ДТП не должно быть пострадавших, также не должен быть нанесен ущерб имуществу третьих лиц.