Эксперты рассказали о недостатках использования онлайн-банков

Москва, 20 ноября. Специалисты по кибербезопасности Bi.Zone заявили, что традиционные технологии онлайн-банков и мобильных банков крайне уязвимы перед хакерскими атаками. Так, мошенники могут найти нужную транзакцию во время продолжительной операции клиента.

Как отметил ведущий специалист по тестированию на проникновение Bi.Zone Аркадий Литвиненко во время конференции OFFZONE 2018, одноразовые пароли для авторизации в мобильном или онлайн-банках — это «порочный путь», который может привести к утрате денежных средств. Киберпреступник может завладеть дубликатом сим-карты. Кроме того, есть недорогие устройства для перехвата смс-сообщений, пишет газета «КоммерсантЪ».

Эксперты отмечают, что четырехзначные пароли для подтверждения транзакций тоже не являются стопроцентной защитой, так как получить доступ к личному кабинету можно из-за невнимательности владельца счета.

В минувшем году фирма Positive Technologies определила, что критические уязвимости имеют 50% онлайн-банков. В 63% случаев это были изъяны в процессе авторизации.