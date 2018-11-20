Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

В авиакомпаниях Японии пройдут обыски из-за нетрезвых пилотов

38
0 Оставить комментарий

В авиакомпаниях Японии пройдут обыски из-за нетрезвых пилотов

Токио, 20 ноября. Японские власти намерены провести обыски в ведущих авиакомпаниях страны Japan Airlines и All Nippon Airways, пилоты которых были уличены в употреблении алкоголя. Об этом рассказал министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кэйити Исии.

Отмечается, что Токио ускорит расследование инцидентов с нетрезвыми пилотами. Будут проведены обыски. Ведомство, по словам министра, примет жесткие меры, включая административные наказания виновных.

Ранее сообщалось, что Japan Airlines с августа 2017 года была вынуждена временно отстранить от работы 19 пилотов, которые не смогли пройти тест на алкоголь. Говорилось, что из-за 12 подобных инцидентов произошли сбои в графике полетов.

Токио в начале ноября решил усилить контроль за состоянием пилотов национальных авиакомпаний.

В авиакомпаниях Японии пройдут обыски из-за нетрезвых пилотов

Автор: Алия Садыкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.