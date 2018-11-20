РЖД представит концепт первого российского высокоскоростного поезда

Москва, 20 ноября. Компания «Российские железные дороги» представит концепт первого российского высокоскоростного поезда на выставке «Транспорт России» 20–22 ноября в Гостином дворе. Об этом рассказали в дочерней компании РЖД «Скоростные магистрали».

Отмечается, что поезд должен использоваться на высокоскоростной магистрали Москва – Казань. Строительство магистрали намечено на 2019 год. Как пишет ТАСС, РЖД объявит конкурс для выбора производителя подвижного состава. Электропоезд будет состоять из 12 вагонов. Он включает шесть моторных и шесть немоторных вагонов. Высокоскоростной поезд предназначен для перевозки пассажиров с конструкционной скоростью 360 километров в час. При этом «Сапасаны» ездят с конструкционной скоростью 250 километров в час.

Поезд смогут эксплуатировать при температуре от минус 50 до плюс 40 градусов. В нем предусмотрено размещение пассажиров с возможностью разворота кресел по направлению движения. Как уточнили в компании, кресла в вагонах первого класса полностью раскладываются в лежачее положение. Пассажиры остальных классов смогут откидывать кресла под разным углом.