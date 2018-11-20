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УАЗ «Патриот» признали лучшим бюджетным внедорожником

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УАЗ «Патриот» признали лучшим бюджетным внедорожником

Москва, 20 ноября. Эксперты признали отечественный УАЗ «Патриот» лучшим бюджетным внедорожником на российском рынке. Как отмечают специалисты, несмотря на многолетнюю историю, конкурентов у машины так и не появилось.

Одним из главных плюсов «Патриота» является его стоимость: цены на внедорожник начинаются от 746 500 рублей в зависимости от комплектации. При этом такие зарубежные аналоги автомобиля, как DW Hower H3 и Foton Sauvana, невозможно приобрести менее чем за 1 199 000 и 1 559 900 рублей соответственно.

Как уточняет издание «За рулем», сопоставить по стоимости «Патриот» можно с Chevrolet Niva и Renault Duster, однако они в отличие от модели УАЗ  — легковесы. Объем багажного отсека «Патриота» составляет 650 литров и может увеличиваться до 2415 литров при сложенных сидениях.

Ранее эксперты оценили новшества в обновленном внедорожнике УАЗ «Патриот». Они отметили, что машина стала еще комфортнее и безопаснее.

Автор: Василий Котов
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