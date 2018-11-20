«Опасные действия»: Societe Generale заплатит 1,34 млрд долларов за нарушения санкций США
Вашингтон, 20 ноября. Французский банк Societe Generale выплатит США почти 1,34 млрд долларов за нарушение санкций, которые Вашингтон ввел против Кубы, Ирана и Судана. О взыскании штафа сообщила Федеральная резервная система (ФРС) США.
В ведомстве уточнили, что финансовая организация была оштрафована в первую очередь за нарушения санкций, введенных в отношении Кубы. Эти «опасные и необоснованные операции» обошлись банку в 81,3 млн долларов.
Помимо этого в рамках урегулирования спора Societe Generale выплатит Минфину США 53,9 млн долларов, чтобы избежать санкций на нарушение ограничений отношении Ирана, Судана и Кубы. Министерство юстиции США получит 717,2 млн долларов.
Как уточняет газета «Известия», еще 325 млн долларов банк заплатит департаменту финансовых услуг штата Нью-Йорк и 162,8 млн долларов — офису окружного прокурора Манхэттен.