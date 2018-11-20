Мощный взрыв прогремел в доме в Азербайджане, под завалами находятся люди

Баку, 20 ноября. Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Гяндже в Азербайджане, под завалами могут быть люди. Об этом сообщает источник в МЧС Азербайджана.

«В результате осела часть блока. Согласно предварительным данным, под завалами есть люди», — передает слова собеседника РИА Новости.

По неофициальной версии, причиной взрыв может быть утечка газа.

В настоящее время на месте работают экстренные службы.