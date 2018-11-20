В США еще двух человек признали виновными в убийстве россиянина Зиберова

Вашингтон, 20 ноября. Второй и третий обвиняемые были признаны американским судом виновными в убийстве двух школьников, включая гражданина России Артема Зиберова. Об этом рассказал прокурор округа Монтгомери Джон Маккарти.

По делу об убийстве гражданина России были задержаны четыре человека. Фигурантами уголовного дела стали Рони Галисия, Эдгар Гарсия-Гаона, Роджер Гарсия и Хосе Каналес-Янес. В июле 2018 года Каналес-Янеса приговорили к пожизненному заключению. 19 ноября признаны виновными Рони Галисия и Эдгар Гарсия-Гаона. Их приговор станет известен 22 ноября.

Телеканал NBC4 передает, что прокуратура требует для обвиняемых пожизненного лишения свободы без права на помилование. Вердикт в отношении четвертого подсудимого вынесут позднее.

Напомним, преступление было совершено в июне 2017 года. Наджар и Зиберов были застрелены в северном пригороде Вашингтона Роквилле в припаркованной машине.