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Дубль Овечкина помог «Вашингтону» победить «Монреаль»

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Дубль Овечкина помог «Вашингтону» победить «Монреаль»

Вашингтон, 20 ноября. «Вашингтон Кэпиталз» вырвал победу у «Монреаля» (5:4) в овертайме матча регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Нападающий столичного клуба Александр Овечкин оформил дубль в победной игре.

Таким образом, на счету капитана «Кэпиталз» 15 шайб в нынешнем сезоне.

В составе «Вашингтона» также отличились Бретт Коннолли, Никлас Бэкстрем и Ларс Эллер.

Овечкин провел на льду в общей сложности 21 минуту, сделал два силовых приема, нанес пять бросков по воротам хозяев и в итоге оформил дубль.

Автор: Андрей Крылов
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