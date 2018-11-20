Дубль Овечкина помог «Вашингтону» победить «Монреаль»

Вашингтон, 20 ноября. «Вашингтон Кэпиталз» вырвал победу у «Монреаля» (5:4) в овертайме матча регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Нападающий столичного клуба Александр Овечкин оформил дубль в победной игре.

Comeback szn



Final Score powered by @AlarmDotCom: Caps 5, Habs 4 pic.twitter.com/bzWukjQMXF — Washington Capitals (@Capitals) November 20, 2018

Таким образом, на счету капитана «Кэпиталз» 15 шайб в нынешнем сезоне.

В составе «Вашингтона» также отличились Бретт Коннолли, Никлас Бэкстрем и Ларс Эллер.

Овечкин провел на льду в общей сложности 21 минуту, сделал два силовых приема, нанес пять бросков по воротам хозяев и в итоге оформил дубль.