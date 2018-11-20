В России растут цены на гречку — СМИ

Москва, 20 ноября. Цены на дешевевшую до недавнего времени гречку скоро пойдут вверх, рассказала заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова.

По ее словам, тенденция на снижение цен на этот продукт закончилась. Глазунова уточнила, что гречка перестала дешеветь из-за того, что производители начали предлагать свой товар оптовикам и переработчикам по более высокой цене. Как пишет «Российская газета», эксперт привела в пример Алтайский край, где цена гречихи с 5,5 тысячи рублей гречиха выросла до 10–10,5 тысячи рублей за тонну.

Ранее сообщалось, что цена на гречку в России упала до рекордного минимума. Потребительская цена гречки в сентябре 2018 года упала на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом рассказали в Минсельхозе России.

В ведомстве объяснили это высоким урожаем гречихи прошлого года, который используется до сих пор. Как уточнили специалисты, впервые с 2015 года крупа стоит 47,3 рубля за один килограмм. Эксперты предупредили, что в новом сезоне, из-за сокращения посевных площадей, сельскохозяйственные предприятия не смогут продавать крупу дешево. Это может привести к подорожанию продукта на прилавках.