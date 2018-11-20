«Под покатушки танков списать деньги в карман»: украинский политолог объяснил секрет маневров Киева в Донбассе

Киев, 20 ноября. Киевскому правительству выгодно сохранять конфликт в Донбассе в вялотекущем состоянии, чтобы продолжать разворовывать военный бюджет. Об этом рассказал украинский политолог Сергей Белашко.

Он назвал масштабное наступление в ЛНР и ДНР «абсолютно бессмысленным». По его словам, если украинская армия пойдет в «серьезное наступление» в Донбассе, все закончится тем же, что в 2014 — 2015 годах. Белашко подчеркнул, что Россия защитит жителей Донбасса.

В эфире YouTube-канала PolitWera политолог уточнил, что в Киеве сидят «умные и циничные» люди, умеющие считать деньги. Украинский политолог объяснил секрет маневров Киева в Донбассе. По его словам, «под покатушки танков списать деньги в карман».

«Зачем им генерировать себе неприятности, если можно повозить туда-сюда танки, и под эти покатушки списать деньги, рассовать их по карманам и вывести в офшоры», — подчеркнул он.

Ранее общественная активистка из Львова Инна Иваночко в прямом эфире украинского телеканала обвинила киевскую власть в эскалации вооруженного конфликта в Донбассе. По ее словам, правительству Петра Порошенко выгоден этот кровопролитный конфликт, ведь оно наживается на нем, а с другой стороны, с его помощью оправдывает этой войной экономический кризис, в котором виновато только оно само.

По ее мнению, Киев должен решиться на прямые переговоры с властями и жителями Донецкой и Луганской народных республик, в противном случае война на юго-востоке Украины не разрешится никогда, и никакие миротворцы ситуацию не спасут.

«Нужно договариваться напрямую с Донбассом, но, к сожалению, представители партии войны и политических сил, которые представляют эту войну, на этой войне зарабатывают, им выгодна эта война», — посетовала Иваночко в эфире интернет-канала PolitWera.

По мнению активистки, с помощью войны в Донбассе, киевские власти прикрываются от недовольства украинцев: «у нас идет война, из-за того цены растут».

«Введение миротворцев все равно должны обговаривать с сегодняшним руководством, должны прямые переговоры вести с людьми, которые живут на той территории – это ДНР и ЛНР», – заявила Иваночко

Общественница убеждена, что жители Львова уже не верят пропагандистским заявлениям Киева о том, что территории Донбасса якобы оккупированы Россией.

Депутат Верховной рады Виктор Балога обвинил президента Украины Петра Порошенко в разрушении страны. Депутат убежден, что украинскому лидеру выгодна война в Донбассе, поскольку она отвлекает народ от неприглядной действительности.

«Мы сегодня четко понимаем, что президенту выгодна война для того, чтобы отвлечь нас от реального положения вещей в стране. Он на глазах разрушает страну», — сказал депутат в эфире телеканала «112 Украина».

Еще один украинский депутат Вадим Новинский обратился к Порошенко с призывом выполнить предвыборное обещание и остановить кровопролитие в Донбассе. Новинский напомнил, что президент Украины обещал закончить войну на юго-востоке страны за две недели, благодаря чему тогда получил беспрецедентную поддержку.