На Чукотке повысят продолжительность жизни населения до 78 лет раньше 2030 года

Москва, 20 ноября. Руководство Чукотки намерено добиться повышения продолжительности жизни населения до 78 лет, как это предусмотрено национальным проектом в сфере здравоохранения, раньше 2030 года. Об этом рассказал вице- губернатор автономного округа Евгений Подлесный.

По его словам, региональная администрация направит усилия на сокращение уровня смертности от внешних причин и онкологических заболеваний. Как пишет ТАСС,Подлесный уточнил, что основной проблемой субъекта является смертность молодых мужчин от травм, отравлений и несчастных случаев. Он добавил, что задачей региона, связи с этим, является повышение безопасности на воде, профилактика пожаров, улучшение медицинской помощи.

Подлесный подчеркнул, что руководство региона планирует достичь заявленных показателей продолжительности жизни населения региона раньше 2030 года. Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что целевые показатели продолжительности жизни, которые на 2024 год должны составлять 78 лет, на Чукотке достигнут этого уровня не ранее 2030 года.