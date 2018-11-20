Рада законсервировала старую систему: эксперты признали плачевное состояние ЖКХ в Киеве

Киев, 20 ноября. Жилищно-коммунальное хозяйство украинской столицы находится в плачевном состоянии, в жилых домах нет воды, в том числе горячей, а отопительный сезон уже стартовал. Об этом во время пресс-конференции рассказал эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

Он обратил внимание на то, что Киев не готов ни к осени, ни к зиме.

«Сегодня у нас 19 ноября. В доме, где я живу, не было ни холодной, ни горячей воды четверо суток», — указал эксперт.

Как отметил руководитель исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко, в сложившейся ситуации винить необходимо отсутствие нормального законодательства, поскольку на данный момент нет параметров, по которым можно оценить готовность города к сезону.

«Нет критериев, по которым оценивать готовность. Если бы в каждой квартире был счетчик, регулятор, поставщик был бы заинтересован, чтобы была горячая вода… Для него это живые деньги. А при отсутствии этого о какой-либо экономии и эффективности говорить нет смысла», — подчеркнул он.

Сергиенко обвинил в произошедшем депутатов украинской Рады, которые не занимаются реформами в этой сфере. Эксперт напомнил, что вместо модернизированной системы в ЖКХ киевляне, впрочем, как и все жители страны, получили только новые счета, передает «ПолитНавигатор».

«Закон о ЖКХ, принятый в текущем году, только законсервировал ту самую старую систему», — резюмировал он.

В октябре этого года мэр Киева Виталий Кличко выступил с предложением отказаться от централизованного горячего водоснабжения в украинской столице. Градоначальник заверил, что другие возможности изучает на данный момент специальная комиссия. Кличко разъяснил, что траты на подогрев и транспортировку воды при текущей системе очень высоки.