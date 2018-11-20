Путин пообещал ответить на выход США из ДРСМД | 20 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Путин пообещал ответить на выход США из ДРСМД Россия не может оставить без ответа выход США из ДРСМД, заявил президент РФ Владимир Путин. На открытии традиционной серии совещаний по развитию вооруженных сил России с руководством Минобороны страны Путин обратил внимание на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Президент отметил, что необходимо обсудить ответные шаги со стороны Москвы. «Решение Соединенных Штатов о выходе из указанного договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны», — пообещал российский лидер.

Африканские парламентарии встретились с председателем Госдумы Парламентарии из различных стран Африки прибыли в Москву, где на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным обсудили сотрудничество с Россией. Подобная встреча стала первым событием в таком формате, хотя в июне 2018 года представители наших государств встречались на конференции по развитию парламентаризма. На встрече члены парламентов стран африканского континента обсудили с российскими коллегами планы на взаимовыгодное сотрудничество в области энергетики, туризма, сельского хозяйства, здравоохранения и многих других сферах.

Кожемяко официально стал кандидатом в губернаторы Приморья Краевая избирательная комиссия Приморья зарегистрировала врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко в качестве кандидата в губернаторы. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко стал третьим из кандидатов на пост губернатора, официально зарегистрированным краевым избиркомом. Отметим, Кожемяко принимает участие в выборах в качестве самовыдвиженца. В избирательной комиссии продолжается обработка документов — их на регистрацию в качестве кандидатов подали 11 человек.