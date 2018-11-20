Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
8:31 20 Ноября 2018

Путин пообещал ответить на выход США из ДРСМД | 20 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

167
0 Оставить комментарий

Похожие статьи

Оглавление
Комментарии

Путин пообещал ответить на выход США из ДРСМД

Путин пообещал ответить на выход США из ДРСМД | 20 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Россия не может оставить без ответа выход США из ДРСМД, заявил президент РФ Владимир Путин. На открытии традиционной серии совещаний по развитию вооруженных сил России с руководством Минобороны страны Путин обратил внимание на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Президент отметил, что необходимо обсудить ответные шаги со стороны Москвы.
«Решение Соединенных Штатов о выходе из указанного договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны», — пообещал российский лидер.

Африканские парламентарии встретились с председателем Госдумы

Путин пообещал ответить на выход США из ДРСМД | 20 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Парламентарии из различных стран Африки прибыли в Москву, где на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным обсудили сотрудничество с Россией. Подобная встреча стала первым событием в таком формате, хотя в июне 2018 года представители наших государств встречались на конференции по развитию парламентаризма. На встрече члены парламентов стран африканского континента обсудили с российскими коллегами планы на взаимовыгодное сотрудничество в области энергетики, туризма, сельского хозяйства, здравоохранения и многих других сферах.

Кожемяко официально стал кандидатом в губернаторы Приморья

Путин пообещал ответить на выход США из ДРСМД | 20 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Краевая избирательная комиссия Приморья зарегистрировала врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко в качестве кандидата в губернаторы. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко стал третьим из кандидатов на пост губернатора, официально зарегистрированным краевым избиркомом. Отметим, Кожемяко принимает участие в выборах в качестве самовыдвиженца. В избирательной комиссии продолжается обработка документов — их на регистрацию в качестве кандидатов подали 11 человек.

Производство модернизированного Ил-96 запустили в Воронеже

Путин пообещал ответить на выход США из ДРСМД | 20 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В Воронеже началось производство первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М. Как сообщает пресс-служба авиационного комплекса имени Ильюшина, в настоящее время в корпорации на завершающей стадии идут работы по разработке конструкторской документации. Самолет создается на базе Ил-96. Лайнер может взять на борт до 400 пассажиров, современный уровень комфорта которых обеспечивает фюзеляж большого диаметра.