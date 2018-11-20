Митрополит Запорожский после «беседы» в СБУ назвал Порошенко «гонителем церкви»

Киев, 20 ноября. Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука после допроса в СБУ назвал украинского президента Петра Порошенко «современным гонителем церкви».

В своем видеобращении, опубливанном на YouTube, он напомнил о том, что 82 архиерея канонической УПЦ МП ранее четко заявили о своей приверженности существующему статусу УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием и 13 ноября отказались встречаться Порошенко.

«Мы, так скажем, отказались идти в дом, который носил имя гонителя церкви ( в «Украинском доме» ранее был музеем Ленина — прим. ФАН), на встречу с современным гонителем церкви, это говорит лишь об одном — что люди, те, которые это устраивают, по чьей команде это все устраивается, заражены страшным грехом», — подчеркнул Лука.

Ранее глава юридического отдела религиозной структуры протоиерей Александр Бахов на своей странице в Facebook сообщил о подключении Порошенко спецслужб в борьбе за автокефалию УПЦ КП. Неугодных священников, не поддерживающих томос, СБУ начала вызывать на «беседы».

«Дорогие владыки и отцы, сомневаюсь, что они с вами о боге будут говорить», — добавил Бахов и посоветовал священнослужителям приходить на «беседы» в СБУ с адвокатом.

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский пояснил, что переманить часть епископов УПЦ МП на свою сторону Порошенко требуется, чтобы как можно скорее провести «объединительный собор». Такая спешка украинского президента, по словам эксперта, связана с тем, что он хочет попытаться поставить на пост главы автокефальной церкви своего человека.