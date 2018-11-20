«Существенно сократится транзит»: в Киеве оценили последствия запуска «Турецкого потока»

Киев, 20 ноября. После запуска газопровода «Турецкий поток» транзит газа через территорию Украины сократится на 12–13 миллиардов кубометров в год, об этом рассказал глава Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский.

По его словам, Киеву нужно направить усилия, чтобы не допустить строительства второй нитки «Турецкого потока», так как, по его мнению, это еще больше уменьшит объемы перекачки газа в Европу через Украину. В интервью украинскому «24 каналу» он сообщил, что Украина должна привлечь иностранных партнеров для участия в управлении своей газотранспортной системой. По словам Униговского, особенно это касается операторов газотранспортных систем из Италии, которая получает через Украину 23 миллиарда кубометров газа ежегодно.

При этом он подчеркнул, что шансов сохранить «прокачку» украинской ГТС на уровне 70–90 миллиардов кубометров мало. Если Украина решит вопрос об иностранных партнерах, по данным политика, реально сохранить объем на уровне 40–60 миллиардов.

Ране президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии, которая проходила в Стамбуле, отдали команду установить последнюю секцию морской части газопровода «Турецкий поток».

Напомним, министр энергетики РФ Александр Новак назвал сроки запуска газопровода «Турецкий поток».

«Газ по обеим ниткам «Турецкого потока» общей мощностью 31,5 миллиарда кубических метров может пойти к 1 ноября 2020 года», — заявил он в интервью.

Новак напомнил, что Россия и Турция ранее подписали межправительственное соглашение и утвердили дорожную карту. Реализация проекта идет по графику.

Кроме того, глава Минэнерго РФ назвал приоритетным вариант продолжения «Турецкого потока» в Евросоюз через Болгарию и Австрию («Газпром» рассматривает варианты продолжения газопровода через Болгарию и Сербию, либо через Грецию и Италию. — Прим. ФАН).

Также «Нафтогаз» подсчитал потери Украины от ввода первой нитки «Турецкого потока». Ввод в эксплуатацию первой нитки газопровода «Турецкого потока» лишит Украину ежегодных доходов в размере 0,5 миллиарда долларов, заявил глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев на конференции по энергетическим вопросам «Нефть и газ-2017». Украинская сторона может понести убытки от введения в эксплуатацию «Турецкого потока». Такое мнение выразил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Всем очевидно, что первая нитка «Турецкого потока» станет реальностью в течение года. Будет ли вторая нитка — это интересный вопрос. Каждая нитка отъедает от нашего ВВП большую сумму денег», — сказал руководитель украинского энергетика, его слова приводят местные СМИ.

По подсчетам Коболева, речь идет о 0,5 миллиарда долларов. Напомним, что 7 мая российская компания «Газпром» начала реализацию проекта строительства морского участка «Турецкого потока» у берегов Черного моря. Энергонитка будет идти через море до европейской части Турецкой Республики, а далее к границе с Грецией.

Первый трубопровод будет обеспечивать турецкий рынок, второй – нужды Европы. Рассматривается возможность прокладки четырех ниток газопровода.