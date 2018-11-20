Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Опубликованы фото с места крупного пожара в Тамбовской области

68
0 Оставить комментарий

Опубликованы фото с места крупного пожара в Тамбовской области

Тамбов, 20 ноября. Крупный пожар потушили минувшей ночью в городе Рассказово Тамбовской области. ЧП произошло в здании бывшего производства шерстяных изделий и складских помещений. Федеральное агентство новостей публикует фото с места происшествия.

По предварительным данным, площадь пожара составила более 700 квадратных метров. К ликвидации пожара от МЧС привлекалось десять человек и три пожарных расчета. Причина возникновения пожара уточняется.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Все подробности и обстоятельства ЧП в данный момент уточняются.

Автор: Ярослава Замысловатова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.