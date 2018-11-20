Опубликованы фото с места крупного пожара в Тамбовской области

Тамбов, 20 ноября. Крупный пожар потушили минувшей ночью в городе Рассказово Тамбовской области. ЧП произошло в здании бывшего производства шерстяных изделий и складских помещений. Федеральное агентство новостей публикует фото с места происшествия.

По предварительным данным, площадь пожара составила более 700 квадратных метров. К ликвидации пожара от МЧС привлекалось десять человек и три пожарных расчета. Причина возникновения пожара уточняется.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Все подробности и обстоятельства ЧП в данный момент уточняются.