Военный политолог рассказал, как в США отреагируют на размещение военных баз РФ на Кубе

Москва, 20 ноября. Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин рассказал, как в Соединенных Штатах Америки отреагируют на якобы размещение военных баз Российской Федерации на Кубе.

«Тот шок, который руководство США, американский истеблишмент и обычные граждане страны испытали в 1962 году во время Карибского кризиса, он, в принципе, возобновляем», — цитирует завкафедрой РЭУ имени Плеханова издание «Слово и дело».

По мнению Кошкина, именно похожий шок, который вся Америка испытала 56 лет назад, может повториться и сейчас – в случае не гипотетического, а практического размещения российского оружия под брюхом США.

«Переживания, которые они уже начинают излагать в своих статьях и в информационном пространстве, связаны с подлинными опасениями возможной угрозы под боком в виде российских ракетных баз на Острове Свободы», — резюмировал эксперт.

К слову, в российском министерстве иностранных дел на просьбу прокомментировать сообщения западных СМИ о якобы возвращении российских военных баз на Кубу заявили, что «ненаучную фантастику не комментируют».

По словам первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, в таком размещении просто-напросто нет смысла.

Напомним, что истерию по поводу того, что Россия может открыть военные базы на Кубе в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, начало издание Daily Star.