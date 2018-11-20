Саудовского принца могут лишить престола из-за дела Хашукджи

Эр-Рияд, 20 ноября. Саудовского принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда могут лишить престола из-за дела журналиста Хашукджи.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой сразу на несколько источников, близких к королевскому двору. При этом никакие действия предприниматься не будут до смерти отца принца – 82-летнего короля Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда.

Так, королевская семья, поддерживаемая высокопоставленными чиновниками из Вашингтона, планирует поддержать брата нынешнего монарха Саудовской Аравии – принца Ахмеда.

Источники также сообщили, что козни против наследного принца строятся не только из-за дела Хашукджи, но и позиции Мухаммеда по поводу закупок у России зенитных ракетных систем С-400.

Добавим, что в Саудовской Аравии престол не переходит автоматически от отца к старшему сыну, как это принято в большинстве монархий — наследника избирает король и старшие члены семьи.