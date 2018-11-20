О силе российских женщин рассказали немецкие журналисты

Берлин, 20 ноября. В статье немецкого журнала Eurasisches Mаgazin рассказывается о силе российских женщин.

Как считают журналисты из Германии, в России именно женщины, а не мужчины являются «сильным полом». Этому способствует здоровый образ жизни, целеустремленность и сила духа.

«Российские мужчины падают духом и ищут утешение в алкоголе и табаке, в то время как женщины борются за свой успех. А присущий россиянкам здоровый образ жизни позволяет им быть сильными», — говорится в статье.

Несомненным преимущество россиянок немцы называют то, что женщинам из России всегда удавалось успешно совмещать работу и быт. Они борются за свои права, а также упорно отстаивают все, что важно для семьи,