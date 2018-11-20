Специалисты воссоздали возможный сценарий гибели подлодки «Сан Хуан»

Буэнос-Айрес, 20 ноября. Аргентинские эксперты восстановили возможный сценарий гибели подводной лодки «Сан Хуан».

Размышления специалистов министерства обороны по этому поводу публикует портал Nacion — по одной из версий аргентинская субмарина терпела крушение в течение нескольких часов.

Первый пожар мог возникнуть на борту за день до гибели подлодки, а взрыв могло вызвать попадание воды в батареи. После этого «Сан-Хуан» всплыл, экипаж провел ремонт, после чего лодка вновь опустилась под воду для следования на базу ВМС.

После на борту либо возобновился частично потушенный пожар, либо начался новый. В результате подводная лодка потеряла управление, начала стремительно уходить на дно. Достигнув критической глубины, субмарина могла быть раздавлена толщей воды.

Напомним, что затонувшую год назад субмарину нашли в минувшую пятницу деформированной и с признаками взрыва, в 500 километрах от берега и на глубине более 900 метров.