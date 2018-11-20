Mitsubishi Eclipse Cross стал «Автомобилем года» в Японии

Токио, 20 ноября. Компактный вcедорожник Mitsubishi Eclipse Cross признан «Автомобилем года — 2019» в Японии.

Победителя престижной премии по версии Конференции автомобильных исследователей и журналистов Японии определили из всех моделей, произведенных в Стране восходящего солнца и представленных с 1 ноября 2017 года по 31 октября 2018 года.

За почетное звание «Автомобиль года – 2019» борьбу вели сразу шесть автомобилей — Honda CR-V, Honda Clarity Hybrid, Mazda CX-8, Mitsubishi Eclipse Cross, Subaru Forester и Nissan Serena e-POWER.

Как пишет «Российская газета», Mitsubishi Eclipse Cross оснащен новым бензиновым турбированным 1,5-литровым двигателем с системой непосредственного впрыска и 8-ступенчатой коробкой передач.

Напомним, что пару недель назад в столице Таиланда Бангкоке был презентован обновленный пикап L200 автокомпании Mitsubishi, продажи которого начались 17 ноября 2018 года.

Новый L200 получил улучшенную систему полного привода, измененный внешний вид, новейшие системы активной безопасности и помощи водителю. L200 будет продаваться примерно в 150 странах мира.