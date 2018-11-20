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Xiaomi начнет выпускать смартфоны под брендом Meitu

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Xiaomi начнет выпускать смартфоны под брендом Meitu

Пекин, 20 ноября. Китайская корпорация Xiaomi начнет выпускать смартфоны под торговой маркой Meitu.

Как следует из подписанного сторонами документа конструированием, изготовлением и продажей устройств будут заниматься специалисты Xiaomi, а Meitu, в свою очередь, предоставит технологии обработки изображений.

Эксперты отрасли уже называют партнерство двух гигантов оправданным. Бренд Meitu считает Xiaomi идеальным компаньоном, который поможет значительно увеличить объемы продаж гаджетов.

В рамках сотрудничества на первом пятилетнем этапе Xiaomi будет платить Meitu по 10% прибыли с каждого проданного смартфона. После этого компании хотят перейти на другую стадию партнерства.

Автор: Константин Терехов
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