Xiaomi начнет выпускать смартфоны под брендом Meitu

Пекин, 20 ноября. Китайская корпорация Xiaomi начнет выпускать смартфоны под торговой маркой Meitu.

Как следует из подписанного сторонами документа конструированием, изготовлением и продажей устройств будут заниматься специалисты Xiaomi, а Meitu, в свою очередь, предоставит технологии обработки изображений.

Эксперты отрасли уже называют партнерство двух гигантов оправданным. Бренд Meitu считает Xiaomi идеальным компаньоном, который поможет значительно увеличить объемы продаж гаджетов.

В рамках сотрудничества на первом пятилетнем этапе Xiaomi будет платить Meitu по 10% прибыли с каждого проданного смартфона. После этого компании хотят перейти на другую стадию партнерства.