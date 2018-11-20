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Instagram удалит «накрученные» лайки, подписчиков и комментарии

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Instagram удалит «накрученные» лайки, подписчиков и комментарии

Нью-Йорк, 20 ноября. В руководстве социальной сети объявили о начале борьбы с автоматической накруткой лайков.

Социальная сеть Instagram «зачистит» аккаунты, в которых есть лайки, подписчики и комментарии, «накрученные» при помощи сторонних приложений — об этом сообщается на сайте компании.

«Начиная с сегодняшнего дня мы начнем удалять недостоверные лайки, подписки и комментарии от учетных записей, которые используют сторонние приложения, чтобы повысить популярность. Мы создали инструменты машинного обучения, чтобы идентифицировать учетные записи, которые используют эти службы, и удалять недопустимую активность», — говорится в сообщении. 

В Instagram отмечают, что ежедневно люди заходят в социальную сеть, чтобы иметь опыт «реального взаимодействия» и возлагают на себя ответственность перед пользователями за его аутентичность. Кроме того, в компании предупреждают, что использование сторонних приложений является небезопасным, поскольку открывает им доступ к аккаунтам пользователей. Вследствие этого пользователям рекомендуется в ближайшее время поменять пароль к своей учетной записи.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Instagram произошел сбой, в результате которого более половины пользователей по всему миру испытывали трудности с доступом к своей учетной записи. Летом нынешнего года руководство социальной сети заявило, что число зарегистрированных в ней пользователей достигло миллиарда человек.

Автор: Виталий Рыжков
© 2018 Федеральное агентство новостей
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