Сенаторы призвали Трампа помешать россиянину стать руководителем Интерпола

Вашингтон, 20 ноября. Группа американских сенаторов призвала президента США Дональда Трампа помешать россиянину Александру Прокопчуку стать руководителем Интерпола.

С совместным заявлением американские парламентарии выступили в открытом письме на имя хозяина Белого дома, которое было размещено на сайте демократа от штата Нью-Гэмпшир Джена Шахина.

«Избрать генерал-майора Александра Прокопчука новым главой Интерпола — все равно, что запустить лисицу в курятник», — написали сенаторы, попросив Трампа сделать все возможное, чтобы россиянин на стал руководителем учреждения.

К слову, помимо Джена Шахина, под посланием подписались республиканцы Марко Рубио и Роджер Уикер, а также еще один демократ Крис Кунс. Выборы нового главы Интерпола состоятся в среду 21 ноября.