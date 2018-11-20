Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Сенаторы призвали Трампа помешать россиянину стать руководителем Интерпола

253
0 Оставить комментарий

Сенаторы призвали Трампа помешать россиянину стать руководителем Интерпола

Вашингтон, 20 ноября. Группа американских сенаторов призвала президента США Дональда Трампа помешать россиянину Александру Прокопчуку стать руководителем Интерпола.

С совместным заявлением американские парламентарии выступили в открытом письме на имя хозяина Белого дома, которое было размещено на сайте демократа от штата Нью-Гэмпшир Джена Шахина.

«Избрать генерал-майора Александра Прокопчука новым главой Интерпола — все равно, что запустить лисицу в курятник», — написали сенаторы, попросив Трампа сделать все возможное, чтобы россиянин на стал руководителем учреждения.

К слову, помимо Джена Шахина, под посланием подписались республиканцы Марко Рубио и Роджер Уикер, а также еще один демократ Крис Кунс. Выборы нового главы Интерпола состоятся в среду 21 ноября.

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.