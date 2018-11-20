Акции Nissan рухнули в цене на открытии биржевых торгов в Токио

Токио, 20 ноября. В первые минуты работы Токийской фондовой биржи акции автоконцерна Nissan упали в цене более чем на 6%.

Утром во вторник, 20 ноября, акции автомобильного концерна Nissan подешевели на открытии биржевых торгов в Токио на 6,25% — об этом сообщает ТАСС.

Акции Nissan подешевели на фоне скандала, разгоревшегося вокруг ареста председателя совета директоров концерна Карлоса Гона, которого обвиняют в нарушении японского финансового законодательства.

В первые минуты торгов на Токийской фондовой бирже акции компании достигли минимальной цены за текущий год — 943 иены за ценную бумагу.

Напомним, Карлос Гон и член совета директоров Грег Келли были арестованы в понедельник в Японии.

Главу альянса компаний Renault, Nissan и Mitsubishi подозревают в умышленном искажении информации о доходах и уклонении от уплаты налогов. Автоконцерн Nissan признал вменяемые Гону обвинения. В ходе проверки специалисты компании обнаружили записи, свидетельствующие об умышленном сокрытии денежных выплат Гона, а также нецелевом расходовании средств.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Nissan планируют провести пресс-конференцию, в ходе которой сообщат об увольнении Гона и Келли.