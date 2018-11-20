Сирия: под Дамаском уничтожили арсенал боеприпасов боевиков
Дамаск, 20 ноября. Сирийские военные уничтожили на полигоне под Дамаском боеприпасы террористов.
По словам начальника 166-й саперной дивизии Али Сулеймана, на специальном полигоне в пригороде сирийской столицы были уничтожены самодельные мины, которые бандиты устанавливали на дорогах
«Некоторые бомбы, которые использовали боевики, сделаны из обычной водопроводной трубы, начиненной взрывчаткой с поражающими элементами», — рассказал журналистам Сулейман.
Как уточнил начальник саперной дивизии, все взрывные устройства, найденные в пригородах Дамаска, свозят на полигон. Однако найденные боеприпасы, которые можно использовать, передаются на вооружение САА.
«Остальные устройства и мины применяются для подрыва разрушенных войной зданий, которые не подлежат восстановлению. Наиболее опасные мины и бомбы мы уничтожаем на нашем полигоне», — резюмировал военный.