Сирия: под Дамаском уничтожили арсенал боеприпасов боевиков

Дамаск, 20 ноября. Сирийские военные уничтожили на полигоне под Дамаском боеприпасы террористов.

По словам начальника 166-й саперной дивизии Али Сулеймана, на специальном полигоне в пригороде сирийской столицы были уничтожены самодельные мины, которые бандиты устанавливали на дорогах

«Некоторые бомбы, которые использовали боевики, сделаны из обычной водопроводной трубы, начиненной взрывчаткой с поражающими элементами», — рассказал журналистам Сулейман.

Как уточнил начальник саперной дивизии, все взрывные устройства, найденные в пригородах Дамаска, свозят на полигон. Однако найденные боеприпасы, которые можно использовать, передаются на вооружение САА.