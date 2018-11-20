«Женщина в России — это сильный пол»: в СМИ Германии рассказали, почему в РФ женщины «сильнее мужчин»

Москва, 20 ноября. Сила российских женщин, по мнению немецких журналистов, заключается в верности семье и традициям, а также в образованности и человечности.

Здоровый образ жизни, верность традициям и семье, а также умение бороться в решении проблем — эти качества российских женщин, по мнению журналистов немецкого издания Eurasisches Magazin, делают их «сильным полом». Но так ли это в действительности?

Как пишет издание, продолжительность жизни женщин в России «намного выше» средней продолжительности жизни — россиянки в среднем живут на 13 лет дольше мужчин. При этом они, зачастую, имеют хорошее образование, могут сосредоточиться на карьере и намного меньше, чем мужчины, подвержены пагубным пристрастиям.

«Значительно более здоровый образ жизни женщин с точки зрения здорового питания, низкого потребления водки и злоупотребления наркотиками свидетельствует о том, что женщина в России — это сильный пол», — сообщает автор статьи.

«Функциональность» русских женщин была заложена еще в ранние годы Советской власти, когда они были вынуждены работать наравне с мужчинами, совмещая труд с заботой о доме и семье. Рыночная экономика и перестройка внесли свои коррективы, но не сделали россиянок домохозяйками, открыв для них новые «многообещающие перспективы».

Издание классифицирует российских женщин 90-х годов по трем типам: это «челночницы», которые начали заниматься мелким предпринимательством; «карьеристки», добившиеся успехов в политике или экономике; «безработные», превратившие в капитал собственную красоту. Несмотря на то, что феминизм слабо принимается в российском обществе, женщин в РФ вполне можно назвать состоявшимися, поскольку они реализуют себя в полной мере.

Россиянки, по мнению автором статьи, попросту не могут «позволить себе унывать». И если мужчины зачастую пытаются «утопить» свои проблемы в алкоголе, женщины продолжают бороться за успех, становясь примером для собственных детей и выполняя любые задачи даже в сложной жизненной ситуации.

Вместе с тем, издание ставит под сомнение включение в сильные стороны российских женщин их красоты.

«Очевидно, что снова и снова тысячи красивых девушек со всех уголков России отправляются в Москву для того, чтобы сделать из своего прекрасного тела капитал — следует ли рассматривать это как «силу русской женщины, спорный вопрос», — рассуждает автор.

К бесспорным источникам силы россиянок германский журналист относит верность семье и традициям, человечность и способность «не опускать руки» в любых ситуациях. Именно эта слабость мужчин в России, как сообщает издание, приводит к большому числу разводов в стране. Мужчины пытаются «уйти от проблем», а женщины их преодолевают и уходят от таких мужчин.

Как заключает автор, российские женщины не всегда блестяще устраняют любые жизненные трудности, но очевидно одно: они стойко бьются и решают проблемы с полной самоотдачей. И сохраняют при этом типично женские черты, позволяя себе время от времени быть слабыми.