Киевский эксперт рассказал, когда Россия может прекратить транзит газа через Украину
Москва, 20 ноября. Киевский эксперт рынка энергетики Дмитрий Марунич рассказал, когда Россия может прекратить транзит газа через Украину.
Размышлениями на тему специалист поделился в прямом эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1», при этом сведя вероятность отмены транзита практически на «нет».
«В теории, если «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» будут запущены, и будут эксплуатироваться на полную мощность, то существует теоретическая возможность полного прекращения транзита российского газа через украинскую территорию», — поделился своими мыслями эксперт.
Однако тут же оговорился, что это всего лишь его предположения и его видение, каким образом может действовать Россия в теории. При этом, как будет на практике, покажет время.
«Я все-таки уверен в том, что какие-то объемы транзита сохранятся, где-то в районе 20–25 миллиардов кубических метров, поскольку есть страны, куда российский газ выгоднее качать через Украину», — констатировал Дмитрий Марунич.
Напомним, что накануне президент России Владимир Путин с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом принял участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток».
Путин заявил, что проект газопровода направлен исключительно на защиту национальных интересов, а не против какой-либо стороны. Российский лидер подчеркнул, что реализация «Турецкого потока» является примером умения РФ и Турции защищать национальные интересы.