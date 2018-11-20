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США планируют внести Венесуэлу в список спонсоров терроризма — СМИ

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США планируют внести Венесуэлу в список спонсоров терроризма — СМИ

Вашингтон, 20 ноября. Соединенные Штаты Америки планируют внести Венесуэлу в список государств — спонсоров терроризма.

Публикация на тему была размещена в понедельник на страницах издания The Washington Post, журналисты которого ссылаются на свои неназванные источники в американской администрации.

Впрочем, каких-либо подробностей такого предполагаемого шага администрации Белого дома, сроков внесения, а также деталей того, что за этим последует, американская газета не приводит.

Как напоминает «Газета.ru», включение какого-либо государства в американский «список спонсоров терроризма» дает основание властям США принять меры против юридических и физических лиц, а также государств, которые ведут торговлю с этой страной.

Автор: Константин Терехов
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