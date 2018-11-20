В Минтрансе РФ должны устранить разночтения по ручной клади — эксперт

Москва, 20 ноября. Двойное толкование авиационных правил по перевозке ручной клади должно быть устранено на федеральном уровне — об этом заявил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Сегодня в верховном суде РФ будет рассмотрена апелляция авиаперевозчика «Победа» по вопросу ручной клади — об этом сообщают РИА Новости. Ранее иск «Победы» к министерству транспорта России об исключении из авиационных правил списка вещей, которые пассажир может брать с собой на борт самолета сверх установленной нормы ручной клади, был отклонен.

Напомним, соответствующие правила вступили в силу год назад. Согласно им, норма бесплатного провоза ручного багажа, устанавливаемая авиаперевозчиками, не должна быть меньше пяти килограммов. Помимо этого, пассажиры имеют право брать с собой на борт такие вещи, как дамская сумка, рюкзак, мужской портфель, детская люлька, верхняя одежда и так далее.

По мнению специалистов, главная проблема новых правил состоит в том, что они требуют дополнительных уточнений и должны, в идеале, оперировать физическими параметрами клади, а не только лишь одними названиями предметов.

«Мы можем измерить длину, мы можем взвесить, и можем посчитать количество штук. А вот проверять, является ли этот пакет пакетом из duty free, или является ли эта безразмерная вещь дамской сумочкой — это задача, которая сложно реализуется», — прокомментировал ситуацию Пантелеев.

Авиакомпания «Победа» решила оспорить новые правила, поскольку в них не учитываются параметры полок для багажа. Как отмечают в руководстве лоукостера, сверх рассчитанной нормы для каждого пассажира при 100%-й загрузке рейса разместить что-то еще в салоне фактически невозможно. При этом, в «Победе» не просят исключить из списка такие предметы, как костыли, кресла-коляски, детские люльки.