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Британия призвала Россию прекратить задерживать суда в Азове

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Британия призвала Россию прекратить задерживать суда в Азове

Лондон, 20 ноября. Власти Британии призвали Россию прекратить задерживать торговые суда в Азовском море.

С заявлением на тему выступило внешнеполитическое ведомство объединенного королевства после переговоров министров иностранных дел Европейского союза, в ходе которых обсуждалась ситуация в Азове.

«Британия после заседания министров присоединилась к призывам к России прекратить задерживать суда в Азовское море. Россия и ее службы безопасности продолжают препятствовать работе международных и украинских судов», — говорится в заявлении британского МИД.

При этом, как водится, обвиняя Россию в чем бы там ни было, каких либо доказательств обвинения, а именно примеров задержания российской стороной украинских судов, приведено не было. 

Как напоминает «Газета.ru», ситуация в Азове обострилась весной после задержания Украиной судна «Норд», а потом — танкера «Механик Погодин». В ответ на это был усилен пограничный досмотр в российской части Азовского моря. При этом все проверки проводятся в соответствии с международным морским правом. 

Автор: Константин Терехов
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