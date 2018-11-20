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Производство модернизированного Ил-96 запустили в Воронеже

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Производство модернизированного Ил-96 запустили в Воронеже

Воронеж, 20 ноября. В Воронеже началось производство первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М.

Как сообщает пресс-служба авиационного комплекса имени Ильюшина, в настоящее время в корпорации на завершающей стадии идут работы по разработке конструкторской документации.

«Параллельно осуществляется сборка элементов планера. Кроме того, идет контрактация по комплектующим изделиям. Работы активно ведутся», — цитирует РИА Новости заявление компании.

Как напоминает «Газета.ru», самолет Ил-96–400М создается на базе Ил-96. Лайнер может взять на борт до 400 пассажиров, современный уровень комфорта которых обеспечивает фюзеляж большого диаметра. 

Добавим, что еще летом на уровне правительства России было принято решение направить авиационному заводу в Воронеже на реконструкцию и техническое перевооружение Ил-96–400М более 1,3 миллиардов рублей.

Автор: Константин Терехов
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