В СК РФ назвали число погибших от рук преступников в 2018 году детей

Москва, 20 ноября. В российском Следственном комитете назвали число погибших от рук преступников в 2018 году несовершеннолетних граждан.

С заявлением на тему выступила пресс-служба специального ведомства, подводя итоги работы СК РФ в январе-сентябре текущего года. За девять месяцев 2018-го от рук преступников погибли 917 детей.

«СК России возбудил почти 15,5 тысяч уголовных дела о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних. 11 675 лиц признаны потерпевшими», — в том числе говорится в сообщении ведомства.

Как напоминает «Ридус», 20 ноября в нашей стране отмечается Всемирный день ребенка, который был введен в 1954 году Генассамблеей ООН как день мирового братства и понимания проблем детей.

«Важно не просто расследовать преступление, но и помочь ребенку пережить трагедию и в дальнейшем жить полноценно, без страха», — также говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Именно поэтому руководители российского Следственного комитета, понимая новые вызовы времени, приняли решение о создании в ведомстве штатных единиц детских психологов.