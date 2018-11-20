Иванка Трамп использовала личную почту в служебных целях — СМИ

Вашингтон, 20 ноября. Дочь и советник президента США Иванка Трамп долгое время использовала личную электронную почту для служебной переписки с членами американского правительства.

Помощники советника президента США Иванки Трамп были шокированы, узнав в каком объеме она использовала личный email в служебных целях — об этом сообщает The Washington Post. По данным издания, дочь Дональда Трампа переписывалась с помощью личной электронной почты с членами американского правительства и работниками Белого дома, нарушая, тем самым, установленный регламент.

Отмечается, что Иванка Трамп, используя их общий с мужем домен, обсуждала вопросы работы Белого дома, и происходило это большую часть прошлого года. Впрочем, юрисконсульт советника лидера США утверждает, что это происходило не систематически и прекратилось, как только Трамп узнала о действующем регламенте.

Внимание к подобной промашке со стороны окружения президента США связано, в первую очередь, со скандалом 2015 года, когда выяснилось, что экс-госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон использовала в служебных целях личный электронный почтовый ящик — выяснилось, что объем «рабочей» переписки в ее личной почте достиг размера в десятки тысяч писем.

В отношении Клинтон было проведено расследование, однако, в ФБР не нашли оснований для предъявления ей обвинений.

Как сообщает «Газета.ру», в 2017 году Хиллари Клинтон заявила, что использование личной почты в служебных целях было «самой большой ее ошибкой».