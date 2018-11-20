Во время стрельбы в центре Денвера погиб человек

Вашингтон, 20 ноября. Во время стрельбы в центре Денвера погиб, как минимум, один человек, еще четверо граждан получили ранения разной степени тяжести.

О происшествии в самом центре столицы американского штата Колорадо сообщает местный филиал телекомпании NBC, по данным которого улицы рядом с местом происшествия сейчас перекрыты полицией.

При этом какой-либо информации о том, кто открыл стрельбу и что стало причиной инцидента, не поступало. Представители правоохранительных органов призывают местных граждан избегать места происшествия, сообщает «Ридус».