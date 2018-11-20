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Сирия: Пентагон заявил, что российские ЗРК С-300 не влияют на операции США в САР

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Сирия: Пентагон заявил, что российские ЗРК С-300 не влияют на операции США в САР

Вашингтон, 20 ноября. В Пентагоне заявили, что размещение российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирии не влияет на операции США в этом регионе.

Размышлениями на тему поделился представитель американского военного ведомства Эрик Пахон, заявив, отвечая на запрос РИА Новости, коротко, но емко: «не влияет на наши операции».

При этом военный специалист не преминул добавить, что, по его мнению, поставка в Сирийскую Арабскую Республику  любого дополнительного вооружения «лишь способствует эскалации конфликта».

Как напоминает «Газета.ru», Россия поставила в Сирию ЗРК-300 после крушения самолета Ил-20 — ответственность за инцидент отечественное министерство обороны возложило на Израиль.

Автор: Константин Терехов
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