Сирия: Пентагон заявил, что российские ЗРК С-300 не влияют на операции США в САР

Вашингтон, 20 ноября. В Пентагоне заявили, что размещение российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирии не влияет на операции США в этом регионе.

Размышлениями на тему поделился представитель американского военного ведомства Эрик Пахон, заявив, отвечая на запрос РИА Новости, коротко, но емко: «не влияет на наши операции».

При этом военный специалист не преминул добавить, что, по его мнению, поставка в Сирийскую Арабскую Республику любого дополнительного вооружения «лишь способствует эскалации конфликта».

Как напоминает «Газета.ru», Россия поставила в Сирию ЗРК-300 после крушения самолета Ил-20 — ответственность за инцидент отечественное министерство обороны возложило на Израиль.