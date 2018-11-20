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В США думают, что предложить Турции в качестве альтернативы С-400

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В США думают, что предложить Турции в качестве альтернативы С-400

Вашингтон, 20 ноября. Специалисты Пентагона и сенаторы США обсуждают, что предложить Турции в качестве альтернативы российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

С заявлением на тему выступил представитель американского военного ведомства Эрик Пахон, который напомнил, что в настоящее время проходят дипломатические дискуссии по этому поводу.

«Сейчас ведутся дипломатические переговоры с Анкарой по поиску возможных альтернатив для замены С-400. Мы продолжаем работать с Турцией, продолжаем работать с конгрессом, чтобы попытаться найти такие альтернативы», — цитирует РИА Новости Пахона.

Также представитель Пентагона заявил, что предупредили Анкару о «серьезных последствиях» в случае если Турция закупит у России зенитно-ракетные комплексы С-400.

Как напоминает «Газета.ru», кредитное соглашение по поставкам российских ЗРК Турции было подписано в декабре 2017 года в Анкаре.

Автор: Константин Терехов
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