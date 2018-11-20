Сенатор РФ сравнила выживание на 3500 рублей с «ужасами войны»

Москва, 20 ноября. Российский сенатор Екатерина Лахова призвала тех, кто жалуется на размер потребительской корзины, помнить о более тяжелых для страны временах.

Член Совета Федерации РФ Екатерина Лахова ответила на критику со стороны тех, кто называет размер потребительской корзины в 3500 рублей в месяц «мизерной суммой» — об этом сообщает «Царьград». Как заявила сенатор, выживать на эти деньги «действительно трудно», однако, недовольным стоит помнить и о более тяжелых временах — например, годах войны.

«Я все время думаю о тех, кто прошел войну. Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина?» — задается вопросом Лахова.

Сенатор рассказала, что понимает необходимость разнообразного питания, однако сама время от времени употребляет в пищу одну лишь гречку.

«Для здоровья полезно периодически устраивать такие дни», — отметила член Совфеда.

При этом, Лахова призвала не доходить до крайностей и заявила, что понимает необходимость увеличение размера продуктовой корзины, однако, сделать это, по ее словам, далеко не просто.

«Как легко сказать, что надо поднять прожиточный минимум! Так говорят обычно люди, которые неподготовленными приходят во власть», — заявила сенатор.

Позднее слова Лаховой прокомментировал политолог Федор Бирюков, который призвал «наказывать штрафами» подобные заявления политиков.

«Каждое такое заявление - это маленькая провокация, которая обязательно будет иметь своими последствиями разжигание социальной розни», — сообщил эксперт.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в Саратовской области уволили министра труда региона Наталью Соколову, которая заявила, что прожиточного минимума достаточно для «минимальных физиологических потребностей».